Giornata Memoria: von der Leyen, antisemitismo non scomparso ma ora non chiuderemo occhi (3)

- La presidente ha infine sottolineato che "la vita e la dignità sono state sottratte a milioni di persone, proprio qui in Europa" e che "le persone sono state uccise e umiliate, i loro nomi sono stati sostituiti da numeri sull'avambraccio, e tutto questo, solo per quello che erano". "L'Unione che vogliamo costruire è un luogo in cui ognuno può essere chi vuole essere. Un luogo dove una donna ebrea come Simone Veil, sopravvissuta all'Olocausto, può crescere per diventare la presidente di questo orgoglioso Parlamento europeo. Un luogo in cui tutti hanno gli stessi diritti e sono trattati con la stessa dignità. Questo è ciò che significa veramente mantenere viva la memoria': un continente finalmente unito nella sua bella diversità", ha concluso. (Beb)