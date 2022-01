Brasile: governo crea ufficio rappresentanza ministero dell'Economia negli Stati Uniti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Brasile, Jair Bolsonaro, ha firmato un decreto esecutivo (medida provisoria) che crea l'Ufficio di rappresentanza del ministero dell'Economia del Brasile a Washington. Secondo il governo, l'ufficio mira a "consolidare l'immagine del Paese come ambiente sicuro per fare affari" con alti standard di rispetto di "ambiente, sociale e governance". "Spetterà all'ufficio, in piena sintonia con il ministero degli Esteri, promuovere opportunità di business che portino occupazione e generazione di reddito nel Paese. Inoltre sarà un utile strumento per identificare ostacoli agli investimenti esteri e dimostrare la stabilità e la solidità macroeconomica del Paese", ha reso noto il dipartimento generale della presidenza in una nota. (Brb)