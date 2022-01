Sanità: Villani (M5s), ascoltare le ragioni degli infermieri che scioperano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dopo tanto impegno e sacrificio profuso in piena pandemia, è giusto ascoltare le richieste degli oltre 450.000 infermieri che il 28 gennaio si fermeranno per accendere i riflettori sulle loro aspirazioni professionali. A loro, come a tutti i professionisti della sanità, dobbiamo la massima riconoscenza per l'impegno profuso durante questi mesi difficili. Hanno sempre lavorato in prima linea contro il Covid, senza sosta, garantendo cure e assistenza agli italiani. Adesso procediamo al rinnovo del contratto nel più breve tempo possibile, a prevedere le stabilizzazione ove possibile e a garantire l'indennità di specificità infermieristica ". Lo ha dichiarato il deputato M5s Virginia Villani commentando lo stop degli infermieri previsto per domani: "Ritengo assolutamente essenziale prevedere il rinnovo contrattuale per gli infermieri italiani che sono tra i meno pagati in Europa. Non è un caso infatti, che sono sempre meno gli studenti che scelgono infermieristica nel nostro Paese". (segue) (Ren)