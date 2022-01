Sanità: Villani (M5s), ascoltare le ragioni degli infermieri che scioperano (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Villani ha proseguito: "Come Monimento 5 Stelle siamo al lavoro per portare avanti le riforme che coinvolgono la professione, a cominciare dalla libera professione e dalla dall'infermiere di famiglia. Chiediamo anche di garantire subito l'indennità di specificità infermieristica, tema su cui abbiamo presentato specifici emendamenti al decreto Milleproroghe. Inoltre, nei giorni scorsi ero già intervenuta sulla questione stabilizzazione secondo la Legge Madia nell'Asl Salerno: i nostri infermieri meritano di più". Infine l'esponente del M5s ha concluso il suo intervento e ha affermato: "Per questo ci auguriamo che il governo possa recepire il grido l'allarme lanciato da questi professionisti e risolvere quella che si configura come una vera e propria questione infermieristica". (Ren)