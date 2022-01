© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Mattarella è una grandissima figura che ha fatto benissimo come presidente ma bisogna avere rispetto di lui che ha chiesto di non essere ritirato in mezzo: è assurdo anche parlarne”. Così Davide Faraone, capogruppo di Italia viva al Senato, lasciando Montecitorio. (Rin)