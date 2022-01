Giornata Memoria: Giappone, Istituto italiano di cultura organizza concerto a Tokyo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Istituto italiano di cultura di Tokyo celebra la Giornata della memoria con un concerto e con la proiezione del film “1938 Quando scoprimmo di non essere più italiani”, del regista Pietro Suber. Lo rende noto la Farnesina. Il concerto è un viaggio nella cultura musicale Klezmer e nella canzone Yiddish, un genere che vanta quattro secoli di storia e che, con un percorso tormentato che dall’Europa orientale l’ha portato a raggiungere gli Stati Uniti, ha dato il suo contributo alla musica jazz tramite figure del calibro di George Gershwin, Benny Goodman, Mickey Katz e John Zorn. Ad esibirsi saranno Gabriele Coen, uno dei maggiori esponenti della musica Klezmer in Italia, il pianista Pietro Lussu e la cantante Barbara Eramo. Il film proposto, invece, ad ottanta anni esatti dal 1938, l’anno che vide promulgare le leggi razziali, descrive le vicende di cittadini italiani, ebrei e non, da allora fino alle deportazioni che terminarono solo con la fine della guerra nel 1945. (segue) (Git)