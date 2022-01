Giornata Memoria: Giappone, Istituto italiano di cultura organizza concerto a Tokyo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’opera è un’importante raccolta di testimonianze che cerca di spiegare cosa significarono in concreto le leggi razziali e cosa comportarono per i cittadini ebrei. Quanto pesava il divieto di mandare i figli a scuola, il divieto di contrarre matrimonio con cittadini non ebrei, di possedere o dirigere aziende di interesse nazionale, di essere impiegati dello Stato e di esercitare una serie di professioni tra le quali quella del medico, del farmacista, e ancora l’avvocato, l’ingegnere, l’architetto, l’insegnante e il docente universitario. Parlano i perseguitati ma anche alcuni persecutori, parlano i semplici testimoni, che non condivisero le leggi razziali ma neanche si opposero. La proiezione sarà preceduta da una introduzione di Makino Motoko, docente di letteratura italiana e di storia degli ebrei, che parlerà anche del volume che comprende la traduzione in giapponese dell’ultima testimonianza resa in pubblico dalla Senatrice a vita Liliana Segre. (Git)