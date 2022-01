Russia-Cina: Lavrov in visita il 3 febbraio, colloqui con omologo Wang su relazioni bilaterali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov si recherà in visita in Cina il 3 febbraio per discutere con l'omologo cinese Wang Yi principalmente delle relazioni bilaterali. Lo ha affermato il vicedirettore dell'ufficio stampa del ministero degli Esteri russo, Aleksej Zaitsev, in un briefing. Durante i colloqui i due diplomatici affronteranno anche la preparazione del vertice tra il presidente russo Vladimir Putin e l'omologo cinese Xi Jinping, che si svolgerà il giorno successivo a Pechino. Putin e Lavrov parleranno inoltre del coordinamento tra Mosca e Pechino nell'arena internazionale e di grandi problemi regionali e globali. In precedenza, Lavrov aveva annunciato la partecipazione di Putin all'apertura dei Giochi olimpici invernali di Pechino il 4 febbraio. (Rum)