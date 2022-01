Piemonte: Confagricoltura su peste suina, necessario abbattimento 50 mila cinghiali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per contrastare l'epidemia nell'arco dei prossimi 12 mesi, sarà indispensabile abbattere circa 50 mila cinghiali, che si sono rivelati, come purtroppo avevamo denunciato da tempo, vettori della peste suina africana. La proliferazione di questi selvatici è ormai abnorme e occorre riportare in equilibrio l'ambiente naturale che oggi è messo a rischio anche per quanto riguarda la tutela della biodiversità. Lo ha affermato il presidente di Confagricoltura Piemonte Enrico Allasia. "Questo calcolo è in linea con il Manuale operativo pesti suine. Annualmente in Piemonte vengono abbattuti 25 mila cinghiali e nonostante questo la proliferazione è ancora eccessiva", ha continuato Allasia. (segue) (Rpi)