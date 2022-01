Libano: fonti stampa, Beirut accetta "gran parte" delle proposte del Kuwait

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità libanesi sarebbero propense ad accettare "gran parte" delle proposte e richieste avanzate dal Kuwait per stemperare le tensioni tra Beirut e gli Stati del Golfo. Lo riferiscono diverse fonti stampa libanesi, sostenendo che Abdallah Bou Habib, il ministro degli Esteri del Libano, è in procinto di rielaborare gli articoli della proposta e di presentarli per l'approvazione ai tre presidenti - Michel Aoun, il capo dello Stato, Najib Miqati, il primo ministro, e Nabih Berri, il presidente del parlamento. Da quanto emerso, Beirut chiederà alla comunità internazionale di farsi garante e collaboratore del processo di disarmo del movimento sciita libanese filo-iraniano Hezbollah - uno dei punti chiave della proposta kuwaitiana -, definito in precedenza dal presidente Aoun "un problema non solo nazionale ma internazionale". Il Libano presenterà ufficialmente la propria risposta al Kuwait il 30 gennaio, quando il capo della diplomazia di Beirut si recherà in Kuwait per prendere parte al vertice dei ministri degli Esteri dei Paesi arabi. (Lib)