Ambiente: assessora Lavori pubblici, proteggere Roma da rischi idrogeologici è volano sviluppo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il progetto per mettere in sicurezza Roma dal rischio idrogeologico sarà "un sistema di invasi" lungo il fiume Paglia, affluente del Tevere, "che, oltre a proteggere Roma e Orte, che nel 2012 era sott'acqua, può dare acqua al territorio, turismo e può essere anche utilizzata per la produzione idroelettrica". Lo ha detto l'assessora ai Lavori pubblici di Roma, Ornella Segnalini, intervenendo in Campidoglio alla presentazione del progetto “Roma sicura: sistema di invasi e opere di manutenzione a difesa dal rischio idrogeologico". "Non vogliamo che si allaghino le caditoie o i fossi" e inoltre "Roma non si può più permettere che ci siano dei costoni in frana, come quello dei Parioli, da oltre vent'anni. Se la Capitale è fragile rende fragile l'intero Stato, per questo sto cercando disperatamente fondi per poter intervenire e ridurre questa fragilità". Tra i problemi principali che interessano Roma c'è quello "delle caditorie" che "è vastissimo, non basta la manutenzione. Abbiamo un tavolo Decoro con Ama e Simu che si convoca tutte le settimane e vanno insieme di notte a pulire le caditoie, ma non basta" e quello che interessa "la rete fognaria che non è più adeguata ai cambiamenti climatici", ha concluso. (Rer)