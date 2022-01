Usa: la crisi in Ucraina divide il Partito repubblicano, la base è contraria a un intervento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Appare sempre più netta col passare delle ore la spaccatura interna al Partito repubblicano degli Stati Uniti in merito alla posizione che Washington dovrebbe osservare rispetto alla Russia e alla crisi in Ucraina. Secondo quanto riporta oggi il sito “Axios”, sta infatti emergendo una fronda di candidati alle primarie per le elezioni di medio termine del prossimo autunno che sostengono la necessità di non intervenire a difesa dell’Ucraina in caso di invasione russa. A livello comunicativo questi esponenti, più vicini alle idee dell’ex presidente Donald Trump che a quelle dei leader del partito al Congresso, vorrebbero imputare al presidente statunitense Joe Biden piuttosto che al russo Vladimir Putin la responsabilità della crisi. Essi interpretano i sentimenti anti-interventisti che sembrano farsi sempre più largo nell’elettorato conservatore statunitense, favoriti dalla frustrazione per le “guerre infinite” in Afghanistan e in Iraq e dall’atteggiamento tenuto da Trump rispetto alla Russia durante gli anni della sua amministrazione. “C’è una netta fattura all’interno del Partito repubblicano su come gestire la minaccia della Russia nei confronti dell’Ucraina. Non è utile pensare in termini di ‘falchi’ e ‘colombe’. Piuttosto, è illuminante immaginare una incrinatura tra i repubblicani che rispondono alla loro base e gli esponenti di più lunga data che possono permettersi di mantenere una certa distanza dagli elettori delle primarie”, osserva Jonathan Swan di “Axios”. (segue) (Nys)