Usa: la crisi in Ucraina divide il Partito repubblicano, la base è contraria a un intervento (2)

- Blake Masters, uno dei repubblicani in lizza per il seggio dell’Arizona al Senato, scrive: “Questo Paese ha problemi reali ai quali i nostri politici dovrebbero dare la priorità: l’integrità delle elezioni, la crisi al confine, l’inflazione galoppante, il crimine, il sistema educativo, le Big Tech. Il confine ucraino non è nemmeno tra le prime 20 questioni. Quando ci viene in mente di fare i poliziotti del mondo e di esportare la democrazia a migliaia di chilometri di distanza, dovremmo ricordarci le lezioni che abbiamo appreso dalla nostra stessa storia”. Simili ragionamenti arrivano dai candidati del Partito repubblicano al Senato per l’Ohio, James David Vance e Bernie Moreno, che accusano Biden di prestare più attenzione al confine tra Ucraina e Russia piuttosto che a quello tra Stati Uniti e Messico. Adam Laxalt, candidato in Nevada, ha recentemente condiviso un messaggio su Twitter del conduttore di “Fox News” Tucker Carlson, che se la prendeva con la vice presidente Kamala Harris per la sua promessa di difendere l’integrità territoriale dell’Ucraina. (segue) (Nys)