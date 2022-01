Usa: la crisi in Ucraina divide il Partito repubblicano, la base è contraria a un intervento (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si tratta di posizioni in netto contrasto con quelle dei leader repubblicani a Washington, che invece pressano perché Biden sostenga l’Ucraina con maggiore decisione e invii militari nell’area a fronteggiare la minaccia della Russia. Tra questi vi sono in particolare il leader dei senatori repubblicani Mitch McConnell e Jim Inhofe, membro di spicco della commissione Servizi armati del Senato. Anche uno dei senatori più moderati come Rand Paul ha dichiarato, in merito alla crisi, che “la cosa più importante è fare in modo che la Russia sappia che ci saranno delle conseguenze se invaderà l’Ucraina”. Meno aggressiva è tuttavia la linea dei repubblicani eletti alla Camera dei rappresentanti, decine dei quali si sono opposti all’idea di inviare truppe nella regione. Il loro leader Kevin McCarthy, per esempio, ha definito Biden “debole e incompetente” nella gestione della crisi con la Russia, ma a differenza di McConnell non ha auspicato un maggiore coinvolgimento degli Stati Uniti. (segue) (Nys)