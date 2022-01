Usa: la crisi in Ucraina divide il Partito repubblicano, la base è contraria a un intervento (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La voce che tuttavia più di ogni altra interpreta il nuovo atteggiamento della base conservatrice è quella di Tucker Carlson, che secondo “Axios” ha “una profonda influenza sul modo in cui i candidati repubblicani parlano della questione russo-ucraina”. Il noto commentatore di “Fox News” ha detto più volte ai suoi ascoltatori che “non c’è alcuna ragione per la quale gli Stati Uniti dovrebbero aiutare l’Ucraina contro la Russia”. “Non mi può importare di meno se mi chiamano un burattino di Putin. Non parlo russo. Non sono mai stato in Russia. Mi interessano solo i destini degli Stati Uniti, perché ho quattro figli che ci vivono. Spero davvero che gli elettori dei repubblicani siano spietati e facciano fuori tutti i candidati alle primarie che credono che i confini dell’Ucraina siano più importanti dei nostri”, ha dichiarato Carlson al portale d’informazione Usa. Secondo un sondaggio del 2018, condotto da Gallup in piena epoca Trump, il numero dei repubblicani che definivano la Russia “un Paese amico” o “un alleato” era cresciuto dal 22 al 40 per cento nei quattro anni precedenti. Rilevazioni più recenti eseguite dagli istituti Momentive e YouGove mostrano che gli elettori repubblicani contrari ad un intervento militare Usa in Ucraina sono in maggioranza. (Nys)