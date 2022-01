Giornata Memoria: Urso (Fd'I), memoria Shoah serva a preservare valori libertà e dignità persona

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

24 luglio 2021

- "Nel Giorno della Memoria con il presidente della Comunità ebraica romana, Ruth Dureghello, alla Sinagoga di Roma. La memoria della Shoah serva a preservare in ogni luogo e in ogni momento i valori della libertà, dell’uguaglianza e della dignità di ciascuna persona". Lo scrive su Twitter il senatore di Fratelli d'Italia e presidente del Comitato parlamentare per la sicurezza della repubblica (Copasir), Adolfo Urso. (Rin)