Speciale energia: Giappone-Italia, il 3 febbraio presentazione online impianto idrogeno solare Fukushima

- Giovedì 3 febbraio dalle 11 alle 12 (ora italiana) si terrà un briefing online sul Fukushima Hydrogen Energy Research Field (FH2R), il più grande impianto di produzione idrogeno solare mai realizzato al mondo. Lo riferisce un comunicato dell’ambasciata del Giappone in Italia. Il briefing, a cura del dipartimento Stampa internazionale del ministero degli Esteri giapponese, vedrà come relatore il direttore generale dell'ufficio Tecnologia celle a combustibile e idrogeno, dipartimento Smart community e sistemi energetici, dell'agenzia governativa Nuova energia e organizzazione per lo sviluppo di tecnologia industriale (Nedo), Ohira Eiji, il quale, nel presentare il progetto del FH2R, illustrerà aspetti quali le potenzialità dell'energia da idrogeno e gli effetti sulla riduzione delle emissioni di anidride carbonica. La lingua dei lavori sarà l'inglese con traduzione consecutiva in francese. È necessaria la registrazione. (Com)