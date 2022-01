Speciale energia: Usa-Qatar: emiro Al Thani a Washington per garantire stabilità forniture energetiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La stabilità delle forniture energetiche globali, soprattutto all’Europa, sarà uno dei principali temi al centro della visita negli Stati Uniti dell’emiro del Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani, in programma per il prossimo 31 gennaio. Come sottolineato dalla stampa statunitense, l’amministrazione del presidente Joe Biden ha già discusso con il Qatar la possibilità di fornire all'Europa più gas naturale liquefatto se un eventuale escalation militare in Ucraina con la Russia dovesse portare a carenze di forniture dalla Russia. Il Paese del Golfo e fornisce circa il 5 per cento del gas naturale europeo, ma, secondo diversi osservatori, Doha non sarebbe in grado di aumentare in modo significativo le forniture di gas naturale all'Europa in caso di interruzione dei flussi russi. Il Qatar è uno dei maggiori produttori mondiali di Gnl, con circa tre quarti delle sue esportazioni vendute a Paesi asiatici poveri di energia, in particolare Giappone, Corea del Sud e Cina. Secondo quanto riferito dalla portavoce della Casa Bianca, Jens Psaki, durante la visita negli Stati Uniti, l’emiro Tamim discuterà con Biden anche della sicurezza in Medio Oriente e dell'Afghanistan. La visita giunge inoltre in un momento di accresciute tensioni nel Golfo, dove i ribelli sciiti yemeniti Houthi, appoggiati dall’Iran, hanno lanciato attacchi con missili e droni contro gli Emirati Arabi Uniti, giungendo a colpire la zona industriale di Abu Dhabi e l’aeroporto internazionale della città emiratina. (Res)