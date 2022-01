Speciale energia: Arrigoni (Lega), bene inclusione di gas e nucleare nella tassonomia Ue, ma necessario rivedere vincoli sul gas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La notizia che la Commissione europea adotterà il 2 febbraio il regolamento che include gas e nucleare nella tassonomia conclude positivamente un dibattito che nell'ultimo mese ha visto emergere inaccettabili veti ideologici e posizioni di comodo, come quella della Germania che continua a fare affidamento sul carbone per produrre la propria energia". Lo comunica il senatore Paolo Arrigoni, responsabile del dipartimento energia della Lega, in merito alle dichiarazioni della Commissaria responsabile del dossier sulla tassonomia Mairead McGuinness. "Dato che rispetto alla bozza inviata il 31 dicembre ai Paesi membri saranno possibili solo piccole modifiche, auspichiamo - prosegue - che vengano accolte le proposte avanzate dall'Italia di rendere meno stringenti i vincoli sul gas che penalizzerebbero i paesi come il nostro che nel tempo hanno attuato il phase-out di quasi tutte le centrali a carbone, portando avanti a differenza della Germania virtuosi processi di decarbonizzazione", conclude Arrigoni. (Com)