Speciale energia: export Gnl algerino aumentato del 7,8 per cento nel 2021

- Le esportazioni di gas naturale algerino sono aumentate del 7,8 per cento nel 2021, arrivando a quota 11,48 milioni di tonnellate contro le 10,58 milioni di tonnellate dell’anno precedente. E’ quanto emerge dal rapporto “Gnl e sviluppi dell'idrogeno nell'ultimo trimestre del 2021" dell’Organizzazione dei Paesi arabi esportatori di petrolio (Oapec), secondo quanto riferisce l’agenzia di stampa ufficiale algerina “Aps”. Solo nell'ultimo trimestre, le esportazioni algerine di Gnl hanno raggiunto quasi 2,74 milioni di tonnellate contro i 2,5 milioni di tonnellate dell'ultimo trimestre del 2020, con una crescita del 9,6 per cento su base annua. Secondo i dati Oapec, la Turchia è stata la destinazione più importante per il Gnl dall'Algeria con il 37 per cento, seguita da Francia (20 per cento), Spagna (14 per cento), Italia (6 per cento) e Regno Unito con (6 per cento), mentre altri i mercati hanno rappresentato il 17 per cento. (Res)