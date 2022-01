Speciale energia: prezzo petrolio tocca i 90 dollari al barile per la prima volta dal 2014

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il prezzo petrolio ha toccato i 90 dollari al barile per la prima volta dal 2014, a causa di una offerta scarsa e alle crescenti tensioni in Europa orientale e Medio Oriente. L’indice di riferimento Brent ha toccato i 90,02, per la prima volta dall’ottobre del 2014, per poi calare leggermente a 89,87 dollari. In rialzo anche il prezzo del petrolio greggio statunitense, con il benchmark Wti che ha toccato quota 87,28 dollari al barile, in rialzo rispetto alle quotazioni di 1,69 dollari. A pesare sul nuovo rialzo dei prezzi del petrolio la crisi in corso in Ucraina, in particolare dopo che il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha dichiarato che avrebbe preso in considerazione sanzioni personali contro il presidente Vladimir Putin in caso di un’invasione del territorio ucraino da parte della Russia. Alla crisi in Ucraina si aggiungono anche le rinnovate tensioni in Medio Oriente, con i ribelli sciiti yemeniti Houthi che hanno iniziato a lanciare attacchi con droni e missili in grado di colpire gli Emirati Arabi Uniti e le sue infrastrutture. Le tensioni hanno sollevato preoccupazioni su vari fattori che contribuiscono a un mercato già teso. Gli Stati Uniti sono più di un milione di barili al di sotto del loro livello record di produzione giornaliera e l’alleanza Opec+ - guidata da Arabia Saudita e Russia - ha difficoltà a raggiungere i suoi obiettivi di produzione mensili perché sta cercando di ripristinare i livelli di offerta dopo i profondi tagli attuati a partire dal 2020 per contenere il crollo dei prezzi dovuto alla situazione di iper-offerta e alle conseguenze della pandemia di Covid-19 sull’economia globale. (Res)