Russia: Commissione Ue, attori convolti in Russia portino avanti messaggio di distensione

- L'Unione europea spera che chiunque sia impegnato con la Russia porti avanti il messaggio europeo alla de-escalation. Lo ha detto il portavoce della Commissione europea, Peter Stano. "Non sta a noi commentare le attività di rappresentanti di diverse imprese dai Paesi membri e i loro contatti con partner di Paesi terzi", ha detto. "Posso solo ricordare la linea generale, e cioè che noi stiamo cercando di seguire il percorso dell'impegno con la Russia nella attuale crisi per la distensione", ha aggiunto Stano. "Quindi speriamo che tutti quelli che si impegnano con la Russia usino il loro impegno per portare il messaggio europeo e ripetere il richiamo alla de-escalation perché nessuno trae vantaggio dall'attuale situazione", ha specificato Stano. "Questa è la posizione dell'Ue", ha sottolineato. (Rum)