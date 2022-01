Roma: nasce alleanza tra assessorato Ambiente e ordine agronomi e forestali per rilancio verde

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono state gettate le basi per una Intesa tra l’Assessorato all'Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti di Roma Capitale e l’Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali (Odaf) di Roma e Provincia. Si sono infatti incontrati a Piazzale di Porta Metronia l’Assessora all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei Rifiuti, Sabrina Alfonsi ed il Presidente dell’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali di Roma, Flavio Pezzoli, ad ulteriore conferma della comunione di intenti tra l’Ordine e l’Amministrazione capitolina. L’incontro è servito a gettare le basi per una forte e duratura collaborazione tra gli Enti, pensata per garantire da parte dell’Ordine e della categoria il massimo supporto all’Amministrazione in alcune scelte strategiche per Roma su argomenti delicati ed attuali, come la gestione del Verde urbano, la formazione di tecnici comunali, il supporto nelle strategie agricole ed ambientali legate alle tematiche del PNRR, oltre al contributo nell’organizzazione di eventi formativi e culturali. (segue) (Com)