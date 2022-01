Roma: nasce alleanza tra assessorato Ambiente e ordine agronomi e forestali per rilancio verde (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Presidente di Odaf Flavio Pezzoli ha affermato in una nota che "l’Ordine ha scelto di lanciare sfide ambiziose, mettendo a disposizione dell’amministrazione capitolina la conoscenza e l’esperienza di Colleghi di spessore e calibro di rilevanza nazionale. Un vero cambio di passo da parte della categoria e dell’Amministrazione, confermato dalla volontà espressa dall’Assessora Alfonsi di coinvolgere l’Odaf Roma nelle scelte operative nelle tematiche ambientali, segno che si marcia spediti nella stessa giusta direzione. Dall’incontro sono emerse interessanti e nuove opportunità come una partnership per il Festival del Verde a maggio per lanciare un progetto di riforestazione urbana e una collaborazione per l’Anno mondiale della Pesca e della Acquacoltura dell’Onu da organizzare a Roma con la Fao. La Alfonsi ha aggiunto che “l’Ordine degli Agronomi è un partner prezioso che può fornire un contributo rilevante di conoscenza ed esperienza nelle difficili sfide ambientali che ci troviamo ad affrontare, a partire dal contrasto alla toumeyella parvicornis che sta aggredendo gli iconici pini di Roma, con conseguenze potenzialmente drammatiche se non riusciremo a reagire velocemente.” (segue) (Com)