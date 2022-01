Regno Unito-Serbia: ministra Interno Patel, firmato con Belgrado accordo per rimpatrio criminali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Regno Unito ha firmato un accordo con la Serbia per il rimpatrio di criminali stranieri e di coloro che non hanno il diritto di soggiorno nel Regno Unito. Lo ha affermato la ministra dell'Interno britannica, Priti Patel, in un messaggio su Twitter. La decisione, ha segnalato Patel, si combina al piano per l'immigrazione del governo, che mira ad accelerare i rimpatri delle suddette categorie nei Paesi d'origine. (Rel)