Grecia: Consiglio difesa del governo sostituisce capo dei Vigili del fuoco

- Il primo ministro greco, Kyriakos Mitsotakis, ha presieduto oggi una riunione del Consiglio greco per gli affari esteri e la difesa (Kysea). Nel corso della riunione, il Consiglio ha deciso di rimuovere dal loro incarico il capo di Stato maggiore dell'Aeronautica militare e del capo dei Vigili del fuoco. Nello specifico, il generale Georgios Blioumis lascia il posto al generale Themistoklis Bourolias alla guida dell'Aeronautica militare greca, estendendo invece di un anno la scadenza del mandato dei capi di Stato maggiore dell'Esercito e della Marina militare. Il generale Georgios Fasoulas sostituirà Bourolias come capo della Hellenic Tactical Air Force. Il Consiglio ha anche stabilito l'avvicendamento tra il capo dei Vigili del fuoco Stefanos Kolokouris con il generale Alexios Rapanos. Kolokouris era stato nominato per la carica nel febbraio 2020. Il primo ministro incontrerà in mattinata l'amministratore delegato e presidente del Consiglio di amministrazione di JP Morgan Chase & Co., Jamie Dimon, presso Villa Maximos. (Gra)