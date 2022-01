Digitale: a Viterbo arriva Open Fiber, connessione fino a 10 Gigabit per secondo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La fibra ultraveloce di Open Fiber è ora disponibile nelle case e nelle aziende del comune di Viterbo. Grazie ai lavori, avviati alcuni mesi fa – si legge in una nota di Open Fiber - i viterbesi potranno accedere a una rete Ftth (Fiber to the home, fibra fino a casa), l'unica capace di abilitare tutti i servizi digitali di ultima generazione ed arrivare ad una velocità di connessione fino a 10 Gigabit per secondo. I vantaggi di una connessione ultraveloce saranno molteplici: dal telelavoro alla videosorveglianza, dallo streaming online alla domotica fino ai servizi di Pubblica amministrazione digitale. Open Fiber è un operatore wholesale only: non vende servizi in fibra ottica direttamente al cliente finale, ma è attivo esclusivamente nel mercato all'ingrosso. (segue) (Com)