Covid: Sileri, nelle prossime settimane cambiamento radicale con ritorno alla normalità

- "Siamo in una fase di transizione ma nelle prossime settimane ci sarà un cambiamento radicale della nostra vita, un progressivo ritorno alla completa normalità”. Lo ha detto Pierpaolo Sileri, sottosegretario al ministero della Salute, intervistato su Radio Cusano Campus. Parlando di obbligo vaccinale, Sileri ha aggiunto: “Non credo servirà avere un obbligo per tutti. Bisognerà, nel tempo, passare ad una vaccinazione per il Covid fatta come quella per l’influenza, ovvero rivolgendosi soprattutto alle categorie più fragili. Anche questo però ce lo diranno i dati". (Rin)