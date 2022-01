Giornata Memoria: Varese, inaugurata la scuola "Anna Frank"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La scuola secondaria Anna Frank, nel quartiere delle Bustecche, diventa una delle più sostenibili e tecnologicamente all'avanguardia della città di Varese, grazie a un progetto di riqualificazione che ha visto anche la partecipazione di studenti, famiglie e insegnanti. Il 27 gennaio, in occasione della Giornata della Memoria, la scuola inaugura la sua nuova veste, con il coinvolgimento degli studenti nella lettura di brani sul tema della Shoah. "Una giornata simbolica per rendere omaggio alla scuola Anna Frank e celebrare il ricordo con un messaggio di rinascita per la scuola intitolata uno dei simboli della Shoah - spiega il sindaco Davide Galimberti - Mettere le scuole cittadine al centro dell'attività amministrativa significa pensare alle nuove generazioni e a chi vive quotidianamente questi ambienti". "L'intervento ha dotato la scuola di una maggiore efficienza energetica e sostenibilità ambientale - dichiara l'assessore ai Lavori pubblici Andrea Civati - per una riduzione dei consumi e un generale ammodernamento della struttura che da tempo necessitava di riqualificazione. E' stata interessante la partecipazione di studenti, insegnanti e famiglie nella definizione delle pareti esterne: sono loro ad aver scelto il colore, secondo l'idea che la scuola debba riflettere le esigenze di chi questo spazio lo vive ogni giorno in un percorso di crescita". "Gli ambienti dell'apprendimento hanno essi stessi una funzione didattica - dichiara l'assessora ai Servizi educativi Rossella Dimaggio - Lo spazio insegna: le scelte architettoniche non sono solo un vezzo estetico ma un elemento con un valore didattico. Ambienti luminosi, sostenibili, moderni sono in grado di favorire l'apprendimento e trasmettere un messaggio positivo di cambiamento, con una spinta verso l'innovazione". (segue) (Com)