Giornata Memoria: Varese, inaugurata la scuola "Anna Frank" (2)

- L'intervento, con un importo complessivo di circa 800mila euro, rientra in un piano di riqualificazione degli edifici scolastici della città che nel corso degli ultimi anni ha già coinvolto quaranta strutture. Un piano di riqualificazione che non si ferma e che ha l'obiettivo di proseguire ulteriormente verso l'ammodernamento di altre scuole varesine. "La Giornata della Memoria è una ricorrenza molto sentita nella nostra scuola, che è intitolata ad Anna Frank - interviene la dirigente Chiara Ruggeri - Ricordare è un dovere di tutti e la scuola, insieme alle famiglie e alla comunità, ha il compito di aiutare i ragazzi a coltivare la memoria, contribuendo allo sviluppo della coscienza civile. E' importante far riflettere i giovani sugli avvenimenti del passato, affinchè imparino a riconoscere ed arginare atteggiamenti di intolleranza ed episodi di discriminazione, per far sì che non si ripeta mai più una tragedia come quella dell'Olocausto. Quest'anno questa giornata è anche l'occasione per ringraziare il Sindaco, il Comune di Varese e Siram Veolia per gli interventi di riqualificazione e ammodernamento del plesso appena conclusi, che hanno reso la scuola Anna Frank più sostenibile. L'attenzione nei lavori è stata dedicata all'efficienza energetica nel pieno rispetto dell'ambiente, senza sottovalutare l'aspetto estetico, perché far studiare i ragazzi in uno spazio gradevole, accogliente e funzionale è una forma di educazione al rispetto del bene comune. (segue) (Com)