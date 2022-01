Giornata Memoria: Varese, inaugurata la scuola "Anna Frank" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una scuola migliore rende migliore la società del domani". Il progetto rientra nell' accordo di Partenariato Pubblico Privato ventennale tra il Comune di Varese e Siram Veolia, gruppo leader nei servizi di efficienza energetica e gestione integrata delle risorse ambientali, che prevede la riqualificazione energetica e la gestione di 110 edifici a Varese tra scuole, uffici, impianti sportivi, biblioteche e magazzini. Un ampio piano che coinvolgerà il territorio nell'importante percorso di trasformazione ecologica e sostenibilità ambientale a beneficio della cittadinanza. "L'intervento è frutto di un accordo di collaborazione tra pubblico e privato - spiega Marco Decio, direttore UdB NO Siram Veolia - Le opere hanno riguardato la realizzazione di un isolamento termico a cappotto, la sostituzione dei serramenti e il rifacimento del sistema di controllo, per ridurre al minimo le dispersioni termiche e ottenere un sensibile risparmio di energia per la climatizzazione dei locali, per una superficie totale di quasi tremila metri quadri. Altri interventi come la sostituzione delle lampade con nuove lampade a led dotate di sensori di presenza e l'installazione di un impianto fotovoltaico porteranno ad una concreta riduzione di energia elettrica assorbita dall' edificio garantendo un grado di comfort superiore. Questo progetto di riqualificazione consentirà dei benefici anche in termini di impatto ambientale, con una riduzione stimata di 58 ton l'anno di CO2." (Com)