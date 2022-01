Energia: Russia, Gazprom costruirà un impianto di stoccaggio di Gnl nelle isole Curili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia energetica russa Gazprom costruirà uno speciale impianto di stoccaggio per il gas naturale liquefatto (Gnl) nelle isole Curili, per rifornire di gas l'arcipelago. Lo ha dichiarato il governatore della regione di Sakhalin, Valerij Limarenko, in una conferenza stampa. Secondo lui, le autorità locali, insieme al ministero dell'Energia russo, hanno sviluppato un vasto programma energetico per lo sviluppo del territorio. Tutte le azioni del governo regionale mirano a creare un ambiente di vita più confortevole per gli abitanti delle isole. Alla fine dello scorso dicembre Limarenko aveva assicurato che Sakhalin e le isole Curili sarebbero state rifornite a breve di gas anche negli insediamenti più remoti, mediante il Gnl. (Rum)