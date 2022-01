Libia: Assemblea costituente respinge proposta presidente Parlamento su nuova Costituzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un totale di 43 membri dell'Assemblea costituente della Libia ha respinto la proposta avanzata dal presidente della Camera dei rappresentanti di Tobruk, Aguila Saleh, per nominare un comitato “ad hoc” per redigere da zero una nuova Costituzione del Paese nordafricano. In una dichiarazione scritta, i membri dell’organismo di 60 membri (20 in rappresentanza delle tre ragioni del Paese, vale a dire Cirenaica, Tripolitania e Fezzan) che ha approvato nel 2017 la bozza di Costituzione (che avrebbe dovuto essere sottoposta a referendum) hanno definito l’idea di Saleh "una deliberata e chiara trasgressione dei poteri del presidente del Parlamento", esprimendo il loro "rifiuto categorico di qualsiasi tentativo di travalicare questi poteri" e invitando "tutti gli organismi nazionali e internazionali a ignorare le proposte del presidente della Camera dei rappresentanti”. (Lit)