Brexit: ministra Esteri britannica a Belfast per discutere del Protocollo sull'Irlanda del Nord

- La ministra degli Esteri britannica, Liz Truss, è oggi a Belfast, in Irlanda del Nord, per dialogare con le imprese e le comunità colpite dall’accordo commerciale post Brexit. È quanto afferma la ministra su Twitter, in occasione del suo viaggio volto a trovare discutere una possibile soluzione sul Protocollo sull'Irlanda del Nord, che prevede come la nazione devoluta britannica resti parte del mercato unico europeo nonostante l’uscita del Regno Unito dall’Ue. "Rimango determinata a negoziare una soluzione con l'Ue", ha affermato Truss, sottolineando come l'attenzione dovrebbe "concentrarsi" sulla protezione dell'accordo del Venerdì Santo e sulla correzione del protocollo, secondo le richieste del governo centrale di Londra(Rel)