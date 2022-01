Giornata Memoria: Battaglia-Trombetti (Pd), a Roma iniziative per un futuro senza odio e intolleranza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In occasione della Giornata della memoria "ringraziamo Roma, i Municipi e tutte le realtà educative, sociali e culturali che oggi e nei prossimi giorni si impegnano nell'organizzazione di momenti condivisi e collettivi di memoria. Coltivarla anche tra i più giovani è un modo per legare le generazioni e aprire la strada ad un futuro senza odio e intolleranza". Lo dichiarano in una nota la presidente della commissione Cultura del Campidoglio, Erica Battaglia del Pd e il consigliere del Pd Yuri Trombetti. "Quella di oggi - aggiungono - non è solo una data istituzionale, è un appuntamento con la storia dello sterminio di milioni di persone di religione ebraica, di oppositori politici, di testimoni di Geova, di persone con disabilità, di persone rom e di diverso orientamento sessuale. Sterminio di milioni di persone appunto, operato con ferocia nel corso della seconda guerra mondiale dalla violenza nazista". (segue) (Com)