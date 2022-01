Giornata Memoria: Battaglia-Trombetti (Pd), a Roma iniziative per un futuro senza odio e intolleranza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Le ultime vicende che in Toscana hanno visto un bambino di religione ebraica aggredito da due ragazzine poco più grandi devono aiutarci a capire che l'esercizio della memoria non va abbandonato - proseguono Battaglia e Trombetti -, ma semmai alimentato dalle istituzioni tutte. Edith Bruck diceva che la conservazione delle esperienze è vita e noi tutti abbiamo il dovere di ricordare quanto può essere banale il male. Il nostro compito è aiutare le istituzioni, la cittadinanza e i più giovani nell'esercizio della memoria. Un compito difficile e impegnativo per anni portato avanti da tanti sopravvissuti a quegli orrori e oggi fortemente sostenuto da una cittadinanza attiva fatta da associazioni, parenti, scuole, enti locali. Nella giornata della memoria, ci unisce anche il ricordo di una generosa compagna: Carla Di Veroli, che ci ha lasciato prematuramente e che di quei sopravvissuti è stata vigile cassa di risonanza ricoprendo anche nelle Istituzioni ruoli di delegata alla Memoria. Affiancare e sostenere questi impegni alla memoria diffusi nella città è un dovere morale e civico, ma anche un testimone che con orgoglio e responsabilità si deve passare alle nuove generazioni. Perché non si dimentichi. Perché nessuno dimentichi", concludono i consiglieri del Pd. (Com)