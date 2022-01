Portogallo: la difficile riconferma del premier Costa passa da un nuovo "patto della Geringonca"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il "patto della Geringonca" termine portoghese che identifica una "unione eterodossa" che ha consentito al premier socialista, Antonio Costa, di poter governare dal 2015 grazie all'appoggio esterno del Partito comunista portoghese (Pcp) e del Blocco di Sinistra (Be), si è interrotto bruscamente nell'ottobre dello scorso anno portando al voto anticipato del 30 gennaio prossimo. Secondo cp e Be, il governo non avrebbe rispettato l'accordo che prevedeva di aumentare il salario minimo, gli stipendi dei dipendenti pubblici e di rendere più economici i trasporti pubblici, oltre ad investimenti maggiori nel sistema sanitario nazionale. Questo ha portato al voto contrario in Parlamento alla legge di bilancio per il 2022 con la conseguente fine anticipata della legislatura fissata per il 2023. Se diversi sondaggi condotti nelle scorse settimane sembravano assicurare una vittoria seppur di misura al premier uscente, l'ultimo, condotto nei giorni scorsi dalla società Aximaga ha rilevato a sorpresa il sorpasso con il 34,4 per cento del Partito socialdemocratico (Psd) sui socialisti fermi al 33,8 per cento. (segue) (Spm)