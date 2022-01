Portogallo: la difficile riconferma del premier Costa passa da un nuovo "patto della Geringonca" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli analisti politici portoghesi hanno fornito diverse interpretazioni sulla rimonta di oltre sei punti percentuali da parte del principale partito d'opposizione: dal dibattito televisivo tra Costa e Rui Rio (leader del Psd) con quest'ultimo che avrebbe convinto gli elettori socialdemocratici indecisi, alla gestione della pandemia da parte del governo. Potrebbe aver avuto un peso, inoltre, la rabbia e la delusione di molti cittadini che avevano creduto nella validità del "patto della Geringonca" per portare avanti politiche di sinistra soprattutto in un momento di forte crisi economica a causa della pandemia di coronavirus. Se la sinistra si ricompattasse dopo la brusca frattura, l'ultimo sondaggio di Aximaga darebbe al fronte Ps, Psc e Bi il 49,6 per cento delle preferenze. Una maggioranza parlamentare risicata ma che potrebbe riportare Costa al Palazzo di Sao Bento. (segue) (Spm)