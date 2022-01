Portogallo: la difficile riconferma del premier Costa passa da un nuovo "patto della Geringonca" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il premier Costa ha rifiutato, fino a questo momento, la possibilità di negoziare accordi bilaterali se il Psd dovesse vincere le elezioni del 30 gennaio. "Questo è uno scenario che non si presenterà mai", ha spiegato il leader socialista nel corso di un'intervista televisiva il 28 dicembre scorso, aggiungendo che l'idea lanciata da Rui Rio è "una proposta di qualcuno che non ha esperienza di azione di governo". A questo proposito, il capo di governo uscente ha spiegato che il Portogallo "non ha bisogno di governi ma di stabilità". Costa ha auspicato che le urne possano garantire la maggioranza assoluta al Ps, ma se questo non dovesse avvenire, come tutti i sondaggi preannunciano, sarà inevitabile "parlare con i partiti in Parlamento", ha ammesso. Rui Rio ha criticato Costa sostenendo che "nessuno" sa cosa farà se vincerà con la maggioranza relativa dato che non intende parlare con i vecchi alleati. Se, come dichiarato, Costa non intende negoziare con il Psd, ricucire i rapporti con il Psc e Be per ricostituire un nuovo "patto della Geringonca" su nuove basi sembra l'unica strada possibile per consentirgli di ritornare alla guida del Paese per la terza volta. (Spm)