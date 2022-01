Imprese: Whirlpool chiude il 2021 con vendite nette in aumento del 13 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Whirlpool Corporation ha chiuso il 2021 con vendite nette pari a 21,98 miliardi di dollari, con un incremento del 13 per cento su base annuale legato alla forte domanda dei consumatori e ad azioni di determinazione del prezzo basate sui costi. È quanto si legge nei risultati finanziari diffusi oggi, relativi all’anno e al quarto trimestre 2021. La società ha registrato un record del margine di utili netti Gaap nel 2021, pari all’8,1 per cento con un incremento di 260 punti base, e del margine Ebit corrente, pari al 10,8 per cento: ciò ha consentito di compensare completamente l’inflazione delle materie prime, pari a un miliardo di dollari. “Abbiamo ottenuto risultati record per il quarto anno consecutivo, dimostrando la nostra capacità di agire in qualsiasi contesto difficile: ci aspettiamo un altro anno di prestazioni record, aumentando al contempo gli investimenti nella crescita organica e restituendo agli azionisti altri 1,5 miliardi di liquidità”, ha commentato Marc Bitzer, presidente e amministratore delegato di Whirlpool Corporation. Le prospettive per il 2022 includono: un’utile per azione diluita in aumento da 27 a 29 dollari su base Gaap e continuativa; e una liquidità significativa fornita dalle attività operativa di 2,2 miliardi di dollari, insieme a un free cash flow pari a 1,5 miliardi. (Com)