Covid: nuovo centro vaccini pediatrico all'Auditorium di Roma, Zingaretti "proteggiamo i bambini"

22 luglio 2021

- Nuovo centro di vaccinazione pediatrica per la fascia 5-11 anni a Roma. Questa mattina il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri e l'assessore alla Sanità, Alessio D'Amato hanno inaugurato il centro pediatrico per le vaccinazioni anti-Covid presso l'Auditorium - Parco della Musica di Roma. All'evento erano presenti, oltre al personale sanitario della Asl Roma 1 anche Angelo Tanese, commissario straordinario Asl Roma 1, Daniele Pitteri, amministratore delegato fondazione Musica per Roma - Auditorium Parco della Musica, Roberta Volpini, direttore amministrativo Asl Roma 1 e Camillo Giulio De Gregorio, direttore distretto 2. (segue) (Rer)