Covid: nuovo centro vaccini pediatrico all'Auditorium di Roma, Zingaretti "proteggiamo i bambini" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Noi siamo qui perché dobbiamo proteggere i bambini dalla malattia, che per loro significa sicurezza e tornare alla gioia di vivere liberi - ha detto il governatore Zingaretti -. Ora dobbiamo correre perché arriva l'estate e dobbiamo far passare ai nostri figli una estate sicura. All'inizio non c'era il vaccino ma adesso c'è. Si tratta di un atto d'amore nei confronti dei più piccoli. Sono i numeri a dirlo che il vaccino rende sicuri i bambini e le bambine. Dà loro il diritto in sicurezza di giocare e soprattuto di non ammalarsi per questo maledetto virus. Il problema è il virus e il vaccino li libera, li difende e li protegge - ha sottolineato ancora Zingaretti -. Quindi facciamo un appello: portate i bambini a vaccinarsi, iscriviteli, per dar loro sicurezza e libertà", ha concluso. (segue) (Rer)