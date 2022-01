Covid: nuovo centro vaccini pediatrico all'Auditorium di Roma, Zingaretti "proteggiamo i bambini" (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'assessore D'Amato ha sottolineato che è necessario dare un nuovo impulso "alla campagna vaccinale per la fascia 5-11 anni. Ad oggi sono state somministrate 145 mila vaccinazioni senza alcun evento avverso. È importante vaccinarsi per evitare complicazioni e mettere in sicurezza i ragazzi e le loro famiglie. C'è un grande entusiasmo", ha aggiunto D'Amato. Per quanto riguarda l'andamento epidemiologico, "notiamo un andamento stabile dei casi e secondo i dati preliminari non ci dovrebbe essere un cambio di colore", ha concluso l'assessore. (Rer)