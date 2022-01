Nepal: censimento, nella regione di Kalapani contesa con India stimate circa 750 persone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I territori di Kalapani, Limpiyadhura e Lipulekh, contesi con l’India, hanno una popolazione di circa 750 persone. Lo ha dichiarato al quotidiano “The Kathmandu Post” un funzionario dell’Ufficio centrale di statistica del Nepal, Hemraj Regmi, aggiungendo che “il nuovo dato della popolazione del Nepal incorpora la popolazione della regione di Kalapani”. Il funzionario ha precisato che “le informazioni sulla popolazione nella regione sono state raccolte attraverso canali informali come l’acquisizione di informazioni da persone della regione confinante con parenti nella regione, lavoratori migranti nepalesi e agenzie di sicurezza nepalesi”. Per le abitazioni, invece, saranno fatte verifiche utilizzando le immagini satellitari. Ieri l’Ufficio centrale di statistica ha pubblicato una serie di dati preliminari del dodicesimo censimento, effettuato lo scorso autunno, dai quali è emerso che il Paese ha una popolazione di 29.192.480 persone, di cui 14.901.169 donne, pari al 51,04 per cento, e 14.291.311 uomini. Il precedente, l’undicesimo, risalente al 2011, aveva censito 26.494.504 persone. (segue) (Inn)