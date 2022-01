Germania-Ue: economia tedesca esorta Bce a seguire Fed su aumento tassi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'economia tedesca esorta la Banca centrale europea (Bce) a seguire l'esempio della Federal Reserve degli Stati Uniti, che ha fornito indicazioni sul rialzo dei tassi di interesse alla metà di marzo al fine di contrastare l'inflazione in aumento. Il presidente dell'Associazione federale per le vendite all'ingrosso, il commercio estero e i servizi (Bga), Dirk Jandura, ha dichiarato che la Bce deve “urgentemente seguire l'esempio” della Fed, in particolare per contrastare la spirale prezzi-salari. Come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, Jandura ha evidenziato che “è ora di porre fine alla politica monetaria espansiva, anche se ciò porta a tassi di interesse più elevati per i bilanci” degli Stati membri dell'Eurozona. Dopotutto, ha proseguito il presidente del Bga, “non è compito di una banca centrale ristrutturare i bilanci nazionali in difficoltà” e “i politici in Europa dovrebbero fare i compiti da soli”. (segue) (Geb)