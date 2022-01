Giornata memoria: Picierno, ricordare per evitare che quanto accaduto si ripeta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'urgenza di ricordare, la necessità di contrastare ogni ideologia antisemita e neofascista, la difesa delle istituzioni democratiche contro ogni tentazione illiberale sono gli antidoti quotidiani affinché quello che è accaduto 77 anni fa non si ripeta mai più. Così su Facebook la vicepresidente del Parlamento europeo, Pina Picierno, in occasione della Giornata della memoria. “Oggi sono passati settantasette anni da quando i carri armati sovietici hanno aperto le porte di Auschwitz, campo di sterminio diventato simbolo dello sterminio degli ebrei durante la Seconda guerra mondiale. Oggi, come ogni 27 gennaio, si celebra il Giorno della Memoria della Shoah causata dalla follia nazista”, ha ricordato Picierno. “Ogni anno ci si interroga se abbia ancora un senso ricordare questa ricorrenza e soprattutto ricordare quello che è stato la Shoah. La risposta, senza ombra di dubbio, è sì”, ha aggiunto la vicepresidente dell’Europarlamento, ricordando che “il 2021 è stato un anno disastroso per quanto riguarda l'odio antisemita: in tutto il mondo ci sono stati dieci atti di antisemitismo al giorno, la metà di questi sono avvenuti in Europa”. (Res)