Ucraina: gli Usa rispondono alle richieste della Russia, poi colloquio Blinken-Wang

- Gli Stati Uniti hanno ha consegnato ieri sera alla Russia la risposta scritta alle garanzie di sicurezza richieste da Mosca per disinnescare le tensioni intorno all’Ucraina, respingendo la maggior parte delle condizioni volute dal Cremlino per fermare l’allargamento a est della Nato ma aprendo a un negoziato sul dispiegamento e sul controllo degli armamenti lungo il fianco orientale dell’Alleanza. Il documento è stato affidato di persona al ministero degli Esteri russo dall’ambasciatore Usa a Mosca, John Sullivan. Secondo il segretario di Stato Antony Blinken, la risposta prodotta dagli Stati Uniti “definisce un serio percorso diplomatico che la Russia dovrebbe decidere di intraprendere”. “Il documento che abbiamo consegnato include anche alcune preoccupazione degli Stati Uniti e dei nostri partner e alleati rispetto alle azioni della Russia che minacciano la sicurezza, una valutazione pragmatica e di principio delle questioni sollevate dalla Russia e le nostre proposte per le aree in cui potremmo essere in grado di trovare terreno comune”, ha spiegato il capo della diplomazia di Washington. Il documento dovrebbe essere discusso prossimamente in un nuovo incontro tra Blinken e il ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov, dopo quello avvenuto venerdì 21 gennaio a Ginevra, in Svizzera. (segue) (Nys)