Ucraina: gli Usa rispondono alle richieste della Russia, poi colloquio Blinken-Wang (2)

- “Non renderemo il documento pubblico – ha spiegato ancora Blinken in conferenza stampa – perché pensiamo che la diplomazia abbia migliori possibilità di funzionare se lasciamo spazio a colloqui confidenziali. Speriamo che la Russia la pensi allo stesso modo e prenda le nostre proposte seriamente”. È difficile, allo stato dei fatti, che le risposte consegnate dagli Stati Uniti alla Russia siano sufficienti, da sole, a disinnescare la crisi al confine con l’Ucraina, dove il Cremlino ha schierato nelle scorse settimane oltre 100 mila militari. Lo stesso Blinken ha infatti spiegato che il documento non contiene un’apertura alla principale richiesta della Russia, quella di fermare l’allargamento a est della Nato e di chiudere le porte a un’eventuale, futura ammissione dell’Ucraina nell’Alleanza. Secondo fonti citate dall’emittente “Bloomberg”, nelle sue risposte Washington ribadisce piuttosto la volontà di non dispiegare truppe o missili a raggio medio in Ucraina e chiede a Mosca di assumere reciproci impegni. Altre idee contenute nel documento riguardano un più trasparente controllo degli armamenti in sostituzione dell’ormai defunto Trattato sulle forze nucleari a medio raggio (Inf), dal quale gli Stati Uniti si sono ritirati nel 2018, sotto la presidenza di Donald Trump, accusando la controparte di non rispettarne i termini. (segue) (Nys)