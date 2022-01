Ucraina: gli Usa rispondono alle richieste della Russia, poi colloquio Blinken-Wang (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel frattempo nelle prime ore di questa mattina la crisi ucraina è stata anche al centro di un colloquio telefonico tra Blinken e il ministro degli Esteri della Cina, Wang Yi. Pechino, ha detto quest’ultimo, ritiene che occorra “rilanciare gli accordi di Minsk, abbandonare la mentalità da Guerra fredda e prendere in seria considerazione i legittimi timori manifestati dalla Russia. “La sicurezza di un Paese non dovrebbe essere garantita sacrificando quella di altri Stati, e la sicurezza regionale non dovrebbe essere promossa rafforzando o addirittura espandendo le alleanze militari. Nel XXI secolo – ha proseguito Wang – tutte le parti dovrebbero abbandonare completamente la mentalità da Guerra fredda e formare mediante negoziati un meccanismo di sicurezza europeo che sia equilibrato, efficace e sostenibile”. (Nys)