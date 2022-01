Imprese: Ing e UniCredit, finanziamento da 55 mln per impianti fotovoltaici promossi da Eos Im e Capital Dynamics

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Eos Investment Management (Eos IM), gruppo internazionale indipendente specializzato nella promozione di fondi di investimento alternativi in economia reale con forte vocazione alla sostenibilità, e Capital Dynamics, società di gestione indipendente internazionale ed uno dei principali investitori in energie rinnovabili al mondo, hanno sottoscritto con Ing e UniCredit, con il ruolo di Mandated Lead Arranger & Bookrunner e Sustainability Coordinator, un finanziamento di oltre 55 milioni di euro. Il green loan, della durata di 15 anni è assistito dalla garanzia green di Sace ed è finalizzato a sostenere i costi di costruzione e messa in esercizio di impianti di produzione di energia rinnovabile localizzati nel Lazio che hanno una capacità installata di oltre 87.5 MW, in grado di servire i fabbisogni energetici annui di ca. 63 mila famiglie. Gli impianti in portafoglio ai fondi Eos ReNewable Infrastructure Fund II e Capital Dynamics Clean Energy Infrastructure VIII e IX permettono di conseguire un risparmio annuo di oltre 70 mila tonnellate di CO₂ equivalenti, pari alle emissioni di CO2 assorbite in un anno da oltre 34 mila ettari di foresta e contribuiscono direttamente a 5 dei 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite (Salute e Benessere, Energia Pulita e Accessibile, Innovazione e Infrastrutture, Città e Comunità Sostenibili e Protezione del clima). Tali impianti rappresentano uno dei più grandi progetti italiani di sviluppo di nuova capacità fotovoltaica in assenza di incentivi pubblici e sono ormai prossimi alla connessione: l'energia prodotta, sulla base di un accordo decennale di power purchase agreement a prezzo fisso, sarà acquistata da un player internazionale leader nel mercato all'ingrosso del gas naturale e dell'energia elettrica. ING e UniCredit hanno strutturato il primo project finance green loan in Italia, un finanziamento a lungo termine che rappresenta elementi di sostanziale innovazione per questa tipologia di asset, nonché il primo finanziamento di questa dimensione per impianti senza sussidi governativi. (segue) (Com)